Психолог Овчарова посоветовала организовывать раздельный отдых в отношениях

Клинический психолог Мария Овчарова объяснила в беседе с «Авторадио» , почему раздельный отдых важен даже в крепких отношениях.

Специалист отметила, что постоянное совместное времяпрепровождение может привести к рутине и эмоциональной усталости. Поэтому кратковременная передышка друг от друга позволяет соскучиться по партнеру.

«Каждому человеку необходимо свое личное пространство для перезагрузки: побыть со своими мыслями, заняться своим хобби. Это помогает сохранить индивидуальность»», — отметила эксперт.

По ее словам, важно грамотно проводить время отдыха, обсуждая договоренности и поддерживая эмоциональную связь.