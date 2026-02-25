Психолог Овчарова посоветовала организовывать раздельный отдых в отношениях
Клинический психолог Мария Овчарова объяснила в беседе с «Авторадио», почему раздельный отдых важен даже в крепких отношениях.
Специалист отметила, что постоянное совместное времяпрепровождение может привести к рутине и эмоциональной усталости. Поэтому кратковременная передышка друг от друга позволяет соскучиться по партнеру.
«Каждому человеку необходимо свое личное пространство для перезагрузки: побыть со своими мыслями, заняться своим хобби. Это помогает сохранить индивидуальность»», — отметила эксперт.
По ее словам, важно грамотно проводить время отдыха, обсуждая договоренности и поддерживая эмоциональную связь.