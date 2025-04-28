Психолог Овчаренко: увеличение верхних границ возраста может вызвать инфантилизм

В Госдуме предложили законодательно расширить категорию молодежи в России до 40 лет. В беседе с радиостанцией Sputnik инициативу прокомментировала кандидат психологических наук Лариса Овчаренко.

Эксперт предупредила о возможных социально-психологических последствиях такого решения, включая инфантилизм. Удлинение молодежного возраста может привести к увеличению зависимости молодых людей от родителей и отсрочке формирования личной автономии.

«С развитием медицины, с увеличением репродуктивного возраста у женщины пересматривается тенденция к более позднему рождению детей. Эта тенденция будет только усиливаться», — добавила специалист.

По ее словам, молодежь будет заниматься карьерой и социальным положением, а семейные ценности станут приходить позже.