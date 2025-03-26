Психолог Овчаренко спрогнозировала усиление тенденции позднего рождения детей

Всемирная организация здравоохранения пересмотрела возрастные границы, продлив молодость до 45 лет. Решение может вызвать социально-психологические последствия, в том числе инфантилизм, рассказала кандидат психологических наук Лариса Овчаренко в беседе с радиостанцией Sputnik .

По ее словам, соответствующие изменения способны спровоцировать скачок инфантилизма и продление несамостоятельной жизни.

«В отечественных традициях и на постсоветском пространстве история проживания совместно с родителями довольно устойчивая, в отличие от европейского и американского общества, где дети с получением совершеннолетия отправляются в самостоятельную жизнь», — напомнила эксперт.

Она подчеркнула, что тенденция к более позднему рождению детей будет усиливаться. Молодежь сейчас больше сосредоточена на социальном и профессиональном становлении, а затем уже — на создании семьи, пояснила психолог.