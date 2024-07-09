Психолог Овчаренко: при аэрофобии стоит взять в самолет вещи, создающие комфорт

Специалист напомнила, что самолеты — самый безопасный вид транспорта. Именно такую установку необходимо держать в голове во время неуправляемого страха.

«Когда мы обычно слышим о сложностях в воздухе, то мы именно о них и слышим, но не слышим о миллионах других полетов, которые благополучно заканчиваются», — отметила психолог.

Она также посоветовала брать на борт вещи, создающие комфорт. Это могут быть подушка, удобная одежда и вкусная еда.