Психолог Овчаренко: при аэрофобии стоит взять в самолет вещи, создающие комфорт

Клинический психолог Лариса Овчаренко рассказала, как побороть аэрофобию — боязнь полетов. Слова эксперта опубликовал сайт телеканала «Звезда».

Специалист напомнила, что самолеты — самый безопасный вид транспорта. Именно такую установку необходимо держать в голове во время неуправляемого страха.

«Когда мы обычно слышим о сложностях в воздухе, то мы именно о них и слышим, но не слышим о миллионах других полетов, которые благополучно заканчиваются», — отметила психолог.

Она также посоветовала брать на борт вещи, создающие комфорт. Это могут быть подушка, удобная одежда и вкусная еда.

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