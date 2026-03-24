Психолог Овчаренко отметила, что роль дружбы в современном мире растет из-за возможности выстроить равные отношения

По результатам анализа социальных сетей, пользователи стали чаще публиковать фотографии с друзьями, в то время как количество публикаций о романтических отношениях значительно сократилось. Это наводит на мысль, что в современном обществе дружба может цениться выше любви, сообщила «Вечерняя Москва» .

Начальник Департамента клинических, психологических и педагогических основ развития личности Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко считает, что в дружбе и любви формируются крепкие эмоциональные связи, но дружба более спокойна и надежна, так как не связана с обязательствами, которые возникают в романтических отношениях.

Лариса Юрьевна отметила, что дружба чаще предполагает взаимность и равный вклад с двух сторон, в то время как в любви может быть неравенство. В дружбе нет компонента, связанного с личным счастьем, который присутствует в любви, например, создание семьи и рождение детей.

Социолог Софья Ляликова из ИСЭПН ФНИСЦ РАН считает, что рост роли дружбы является признаком усложнения социальной структуры. Дружба становится пространством для выстраивания равных отношений, которые часто оказываются более устойчивыми в житейских бурях.

По данным ВЦИОМа, в представлениях россиян дружба в первую очередь связана с готовностью помогать, проявлять внимание и отзывчивость. Вторая важная грань дружбы — это совместное времяпрепровождение и общение, наполненное радостью и эмоциональной теплотой. Третьим измерением дружбы выступают доверие, искренность и преданность, которые делают отношения более глубокими и устойчивыми.