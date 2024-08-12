Психолог Островская посоветовала родителям избегать гиперопеки, отправляя ребенка в сад

Родителям важно не перестараться с заботой, отправляя ребенка в детский сад. Не стоит чрезмерно его опекать при малейших недомоганиях, рассказала педагог-психолог Екатерина Островская в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, при таком поведении взрослых детям может понравиться болеть в домашних условиях. Очень важно приучать их не бояться жизненных изменений и взаимодействовать с другими детьми и взрослыми.

Ребенок, который ходит в сад, может болеть чаще остальных. Это происходит потому, что иммунитет сталкивается с новыми микроорганизмами, напомнила Островская.