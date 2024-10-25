Психолог Осипова: сложные отношения с родителями могут стать причиной низкой самооценки у ребенка

Семья — первый социум ребенка, в котором появляется понимание порядка в отношениях. Об этом рассказала магистр психологии и преподаватель международного онлайн-института Smart Наталья Осипова в беседе с « Газетой.ru ».

По ее словам, любовь и поддержка со стороны родителей помогут детям развить навыки эмпатии. Человеку, имеющему базовое доверие к миру, легче отдыхать и строить карьеру.

«Однако сложные отношения с родителями могли оказать серьезное воздействие на психическое здоровье ребенка», — добавила эксперт.

Она пояснила, что атмосфера насилия и игнорирования в доме приводит к формированию низкой самооценки у ребенка. Кроме того, возникают трудности в установлении близких отношений.