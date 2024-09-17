Психолог Осипова: секстинг может нарушить формирование либидо у подростков

Секстинг, то есть интимная переписка с обменом фотографий личного характера, особенно популярен среди подростков. Однако такая форма общения может нарушить формирование либидо, рассказала психолог Мария Осипова в беседе с «ТСН 24».

По словам специалиста, существует три стадии формирования либидо — платоническая, эротическая и сексуальная. С точки зрения психосексуального развития подростка интимная переписка может иметь негативные последствия и нарушить формирование любой из этих стадий.

Разговаривая о секстинге, взрослым очень важно рассказать подростку о безопасности переписки в онлайн-пространстве. Нужно дать понять, что любое распространение интимных фото карается законом, отметила Осипова.