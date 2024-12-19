Психолог Оруджева посоветовала людям с избегающим типом привязанности научиться замечать в людях положительные черты

Многие слышали о таких понятиях, как надёжный, тревожный или избегающий тип личности. Но не все знают, что у каждого типа есть свои особенности, которые можно учитывать при построении отношений. Подробнее об это рассказал kp.ru.

Специалисты выделяют четыре типа привязанности: надежный, тревожный, избегающий и тревожно-избегающий.

Надежный тип привязанности отличается чуткостью и зрелостью, а также спокойным характером. Люди с этим типом строят длительные отношения, в которых преобладает доверие. Им не свойственно манипулировать партнёром, они открыто делятся эмоциями, чувствами и переживаниями.

Для тревожного типа привязанности характерна низкая и нестабильная самооценка. Такие люди живут в постоянном страхе, что партнер может их разлюбить. Психолог Светлана Оруджева предлагает таким людям поменять мышление и побольше находиться с теми, кто умеет открыто выражать свои чувства.

Люди с избегающим типом привязанности часто держат все в себе и отказываются от любой помощи. Они редко выражают эмоциональную привязанность и быстро отходят от эмоциональных чувств. В этом случае психолог Оруджева советует научиться видеть в людях не только недостатки, но и положительные черты.

При тревожно-избегающем типе привязанности человек может вести себя по-разному: то тянется к другим, то отстраняется, иногда даже проявляет агрессию. Люди такого типа никому не доверяют, стремятся к близости, но, достигая ее, испытывают дискомфорт. Психолог Оруджева рекомендует таким людям обратиться за помощью, поскольку тревожно-избегающий тип привязанности связан с психологическими травмами. Также следует работать с негативными установками и не делать поспешных выводов.