Психолог Орлова заявила, что перфекционизм блокирует стратегическое мышление

В современном обществе перфекционизм все чаще рассматривается не как достоинство, а как серьезное психологическое бремя. Клинический психолог Екатерина Орлова из Института клинической психологии и социальной работы РНИМУ имени Н.И. Пирогова рассказала RuNews24.ru о феномене «паралича перфекциониста».

По словам эксперта, психика воспринимает завышенные требования как угрозу собственной идентичности. Ошибка становится для человека экзистенциальным провалом, а не точкой роста. В результате мозг блокирует действие, предпочитая тревогу от бездействия боли от несовершенства.

С точки зрения нейробиологии это хронический стресс: миндалевидное тело видит в задаче угрозу, переизбыток кортизола «отключает» префронтальную кору, и человек теряет способность мыслить стратегически.