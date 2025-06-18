Психолог Орлова предупредила о развитии тревожности из-за сервисов для знакомств

Заместитель директора Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Екатерина Орлова поделилась с « Газетой.ru » опасениями, связанными с приложениями для знакомств. Специалист указала на их потенциально негативное влияние на ментальное состояние человека.

По словам эксперта, такие сервисы могут стать причиной снижения самооценки и вызвать зависимость, аналогичную эффекту от социальных сетей.

«Несоответствие чужим ожиданиям интерпретируется как личная неудача. Невозможно отрицать и феномен неосознанного сравнения с идеализированными профилями», — пояснила психолог.

Орлова также подчеркнула, что постоянное использование приложений для знакомств может быть связано с повышением уровня тревоги. Беспокойство вызывают, например, неизвестность и ожидание ответа от собеседника.