Психолог Орлова предложила принимать витамин D для борьбы с осенней хандрой

Осенью многие чувствуют усталость и апатию. Такое состояние связано с сезонными изменениями и адаптивными механизмами организма, сообщила нейро- и клинический психолог Екатерина Орлова в беседе с сайтом KP.RU .

В качестве метода борьбы с осенней хандрой эксперт предложила фототерапию. Яркий белый свет подавляет выработку мелатонина и стимулирует синтез серотонина.

«Желательна и даже необходима консультация с врачом-терапевтом для определения уровня витамина D и назначения добавки с ним в адекватной состоянию дозировке», — добавила специалист.

По ее словам, из-за дефицита солнечного света снижается уровень витамина D, что напрямую влияет на ухудшение настроения.

Психолог также посоветовала завести дневник благодарности, в котором нужно отмечать ежедневные маленькие радости. Такой подход поможет сместить фокус с «дефицитарного» мышления на ресурсное.