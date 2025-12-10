Психолог Орлова предложила делить большую цель на маленькие этапы, чтобы достичь результата

Часто под Новый год мы понимаем, что желания, загаданные в прошлом декабре, так и остались нереализованными. Энтузиазм и воодушевление сменяются разочарованием. Клинический психолог, заместитель директора Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Екатерина Орлова в разговоре с KP.RU объяснила, почему так происходит.

Как отметила специалист, препятствия на пути к цели включают отсутствие четко прописанного плана. Глобальная цель слишком абстрактна, чтобы наш мозг, привыкший к конкретным задачам, мог выстроить четкий маршрут.

Страх масштаба предстоящего пути, страх не справиться, страх оказаться «недостаточно хорошим» — все это может тормозить нас. Такой же эффект оказывает отсроченное вознаграждение. Психология человека устроена так, что мы жаждем быстрого результата. Большая цель лишает нас маленьких побед, которые подкрепляют мотивацию.

Чтобы достичь поставленных целей, Орлова предложила делить большую вершину на «маршруты», четко определяя этапы, задачи и критерии их достижения. Например, вместо «выучить язык» — «учить пять новых слов каждый день за завтраком».

Каждый такой микрошаг является движением к цели и дает мозгу долгожданную порцию дофамина. Чувство компетентности и успешности становится топливом для следующего шага.