Психолог Орлова посоветовала женщинам выбирать молодых партнеров

Психолог Анетта Орлова посоветовала женщинам старше 40 лет обращать внимание на партнеров помладше. Такие мужчины отличаются наличием задора, пояснила эксперт в беседе с радиостанцией « Говорит Москва ».

Она отметила, что молодые люди более энергичны и менее требовательны, чем возрастные.

«Молодость всегда привлекательна. Человеку в старшем возрасте хочется энергии, молодого задора. <…> Тенденция такова, что сейчас очень много женщин, которые с удовольствием смотрят на мужчин помладше», — отметила специалист.

По ее словам, усилия, затраченные на мужчин 45-50 лет, значительно превышают эмоциональные затраты на 35-летних. Такие партнеры не будут придираться к мелочам, если женщина им действительно понравилась.