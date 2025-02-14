Психолог Орлова посоветовала размещать свою фотографию в центре карты желаний

Психолог и кандидат социологических наук Анетта Орлова поделилась советами о том, как составить карту желаний и повысить шансы на достижение поставленных целей. Об этом пишет сайт «ФедералПресс» .

По словам эксперта, такая техника помогают человеку выразить свои внутренние чувства, даже если он не всегда осознает их логически.

«Когда мы используем фотографии, картинки, рисунки, когда мы это все выкладываем и визуализируем, эти карты становятся как бы некой проекцией и нашего внутреннего мира, и того, как мы видим свое будущее, так мы вовне как бы проецируем», — пояснила Орлова.

Для составления карты желаний нужно собрать вырезки из журналов или распечатать изображения из интернета, которые ассоциируются с вашими желаниями. Затем следует разместить в центре карты собственную фотографию. Это поможет вам почувствовать связь с картой и осознать, что она принадлежит именно вам.

Крайне важно, чтобы вам нравилась готовая карта. В конце нужно повесить получившуюся работу на уровне глаз, отойти примерно на два метра и оценить результат, резюмировала Орлова.