Психолог Орлова посоветовала размещать свою фотографию в центре карты желаний
Психолог и кандидат социологических наук Анетта Орлова поделилась советами о том, как составить карту желаний и повысить шансы на достижение поставленных целей. Об этом пишет сайт «ФедералПресс».
По словам эксперта, такая техника помогают человеку выразить свои внутренние чувства, даже если он не всегда осознает их логически.
«Когда мы используем фотографии, картинки, рисунки, когда мы это все выкладываем и визуализируем, эти карты становятся как бы некой проекцией и нашего внутреннего мира, и того, как мы видим свое будущее, так мы вовне как бы проецируем», — пояснила Орлова.
Для составления карты желаний нужно собрать вырезки из журналов или распечатать изображения из интернета, которые ассоциируются с вашими желаниями. Затем следует разместить в центре карты собственную фотографию. Это поможет вам почувствовать связь с картой и осознать, что она принадлежит именно вам.
Крайне важно, чтобы вам нравилась готовая карта. В конце нужно повесить получившуюся работу на уровне глаз, отойти примерно на два метра и оценить результат, резюмировала Орлова.