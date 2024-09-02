Психолог Орлова назвала тревожным сигналом чрезмерную похвалу взрослого сына со стороны свекрови

Психолог Анетта Орлова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвала чрезмерную похвалу или критику взрослого сына со стороны свекрови тревожным сигналом.

По словам специалиста, чрезмерной похвалой мать пытается «сбыть с рук со скидкой» своего сына.

«Скорее всего, она так устала от своего сына, что ей очень нужно, чтобы нашлась женщина, которая возьмет за него ответственность», — пояснила Орлова.

Когда мать говорит о недостатках сына, скорее всего, она не очень хочет с ним расставаться, добавила психолог.

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