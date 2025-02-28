Психолог Орлова: экстремальный отдых вызывает мощный выброс эндорфинов

Экстремальные виды отдыха, такие как альпинизм, прыжки с парашютом и одиночные морские экспедиции, становятся все более популярными в последние годы. Клинический психолог Екатерина Орлова поделилась мыслями о причинах этого явления с изданием «ФедералПресс».
Она отметила, что преодоление собственных ограничений вызывает мощный выброс адреналина и эндорфинов, что приносит человеку чувство радости и удовлетворения. Для многих людей это стало способом перезагрузиться и отвлечься от повседневных забот, поскольку во время таких активностей ум полностью сосредоточен на настоящем моменте.
Еще одной важной причиной роста интереса к экстремальному отдыху является стремление к новым впечатлениям. Современные люди часто испытывают недостаток ярких эмоций, а городская жизнь создает ощущение монотонности и скуки. Экстремальные приключения позволяют вырваться из зоны комфорта и ощутить нечто близкое к эйфории.
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