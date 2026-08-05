Психолог Орехова заявила, что привычка обсуждать партнера с друзьями связана с растущей социальной тревожностью

Friendfluence — привычка обсуждать свидания и отношения с друзьями, получая их оценку и поддержку, становится все более заметным явлением. Это связано с ростом социальной тревожности и развитием дейтинг-сервисов, сообщил сайт «Известия» .

Психолог Милана Орехова отметила, что раньше в роли советчиков выступали родственники, а теперь их место заняли друзья, коучи и участники общих чатов. С развитием технологий обсуждение свиданий выходит в публичное пространство, а фотографии потенциальных партнеров становятся объектом коллективной экспертизы в закрытых сообществах.

Психолог Татьяна Смирнова подчеркнула, что тренд на friendfluence отражает растущую социальную тревожность и становится способом борьбы с ней через поиск «точки опоры» в лице друзей. Желание поделиться впечатлениями помогает снизить уровень стресса.

Однако чрезмерное вовлечение окружающих мешает формированию границ внутри пары. Смирнова указывает на риск перекоса, когда мнение группы становится важнее собственного опыта. Это может привести к эмоциональной дистанции между партнерами.

Психологи подчеркивают, что для построения устойчивых отношений необходимо учиться решать вопросы без посредников. Зрелые отношения не должны зависеть от внешней оценки, иначе роман строится между человеком и ожиданиями его социальной группы, а не между двумя партнерами.