Психолог Орехова объяснила, что многие управленцы берут паузу в карьере из-за эмоционального истощения

Коуч и психолог Милана Орехова в беседе с NEWS.ru сообщила, что многие руководители делают паузу в карьере из-за эмоционального истощения. Она подчеркнула, что постоянное давление, необходимость принимать решения в условиях неопределенности и высокая ответственность приводят к выгоранию.

По словам Ореховой, раньше карьерный рост топ-менеджеров был линейным: больше ответственности, выше доход, шире зона влияния. Сейчас же все чаще наблюдается обратное движение. Руководители уходят из корпораций, снижают нагрузку, меняют роли или выбирают менее статусные позиции.

Орехова также отметила, что цифровая среда усиливает давление на сотрудников. Постоянная доступность, контроль и высокая скорость коммуникаций не дают возможности отдохнуть. Из-за этого даже высокий доход не снижает уровня стресса. Поэтому многие предпочитают должности и проекты с большей свободой или делают паузу в карьере.

Коуч объяснила, что «парадокс успеха» заключается в том, что человек достигает всех поставленных целей, но не чувствует смысла продолжать в том же темпе. Это приводит к серьезным изменениям на рынке труда. Компании теряют опытных управленцев и вынуждены пересматривать подходы к удержанию сотрудников: снижать уровень перегрузки, развивать гибкие форматы работы, инвестировать в психологическое благополучие сотрудников.