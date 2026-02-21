Психолог Омаров призвал ввести системный подход к обучению предпринимательству

Профессор Международной школы предпринимательства ТюмГУ и психолог Эдуард Омаров заявил в беседе с «ФедералПресс» , что государство должно перейти от простых мер поддержки бизнеса к программам развития, основанным на научных исследованиях.

По его словам, системный подход к обучению предпринимательству может принести экономике России более трех триллионов рублей в год.

«Нужен более дифференцированный подход. Как показывает практика, у предпринимательства огромный реализованный потенциал. Необходимо научиться эффективно с ним работать», — подчеркнул профессор.

Омаров отметил, что в России пока нет полноценной науки о предпринимательстве, хотя в Тюменском государственном университете уже создана лаборатория по изучению этого феномена. Он также добавил, что предпринимательство — это профессия, которую можно и нужно изучать, как медицину или инженерию.