Психолог Ольга Савкин посоветовала женщинам старше 50 лет при поиске супруга не бояться осуждения общества

Женщинам старше 50 лет при поиске супруга не стоит бояться осуждения: в этом возрасте им нечего доказывать обществу. Таким мнением с РИАМО поделилась клинический психолог Ольга Савкин.

Пятидесятилетняя женщина уже состоялась как личность и может наслаждаться общением с любимым мужчиной. По словам эксперта, единственным минусом у женщин в этом возрасте является наличие множества жестких установок.

«Минус только один — наличие к этому возрасту множества жестких ригидных установок. Про себя, окружающих, про отношения», — процитировал «Петербургский дневник» психолога.

Савкин порекомендовала женщинам при общении с мужчинами больше обращать внимание на самоощущение, возникает ли чувство любви к себе или нет.

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