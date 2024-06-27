Психолог Ольга Савкин посоветовала женщинам старше 50 лет при поиске супруга не бояться осуждения общества

Женщинам старше 50 лет при поиске супруга не стоит бояться осуждения: в этом возрасте им нечего доказывать обществу. Таким мнением с РИАМО поделилась клинический психолог Ольга Савкин.

Пятидесятилетняя женщина уже состоялась как личность и может наслаждаться общением с любимым мужчиной. По словам эксперта, единственным минусом у женщин в этом возрасте является наличие множества жестких установок.

«Минус только один — наличие к этому возрасту множества жестких ригидных установок. Про себя, окружающих, про отношения», — процитировал «Петербургский дневник» психолога.

Савкин порекомендовала женщинам при общении с мужчинами больше обращать внимание на самоощущение, возникает ли чувство любви к себе или нет.