Психолог Окулик: дети перенимают от отца главные ценности и жизненные ориентиры

Отец играет важную роль в воспитании как мальчиков, так и девочек. Об этом заявила психолог, коуч по детско-родительским отношениям Лариса Окулик в интервью MIR24.RT .

Как отметила специалист, эмоциональная поддержка, забота и доверие отца помогают детям формировать правильные жизненные ориентиры.

«От отца зависит, как ребенок будет строить отношения с другими людьми, какие социальные навыки у него разовьются, какое поведение он будет считать нормальным, а какое — нет, какой у него будет уровень доверия к миру и людям», — рассказала психолог.

Окулик добавила, что в семье, где царит взаимопонимание и любовь, вырастет ребенок с высокой самооценкой, чему способствует образ отца. Если глава семейства позволяет себе оскорблять и унижать близких, ребенку в дальнейшем будет трудно вступать в отношения и заводить семью.