Психолог объяснила, что компьютерные игры могут заменить терапию

Психолог Ирина Смолярчук рассказала «Известиям» , что компьютерные игры способны как стать альтернативой терапии, так и привести к обострению психологических проблем.

По словам специалиста, люди с высоким уровнем психического регулирования могут использовать симуляторы для преодоления эмоционального напряжения. При этом важно, чтобы человек умел понимать и оценивать свои переживания.

Если человек испытывает эмоциональные трудности или серьезные переживания, он может использовать игры, чтобы уйти от реальности.

Смолярчук отметила, что в таких случаях видеоигры не помогают, а только усиливают напряжение. У людей с биполярным расстройством, пограничными расстройствами личности или неврозоподобными состояниями после игр могут обостряться симптомы.

Психолог считает, что поколение, родившееся в 1990-х годах, особенно подвержено риску игровой зависимости.

«У них мало социальных навыков, поэтому эти люди как раз таки находятся в группе риска стать через компьютерные игры зависимыми», — цитируют эксперта «Аргументы и факты».

Такие люди могут не осознавать свое напряжение и вместо того, чтобы использовать игры для снятия стресса, превратить их в новую форму зависимости. Это характерно для поколения Z, заключила Смолярчук.