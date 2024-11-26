Психолог Новоселова рассказала, что для перезагрузки психики нужна неделя выходных
Психика человека не может восстановиться и перезагрузиться за пару дней, более подходящим сроком будет неделя. Об этом «Ридусу» рассказала психолог Елена Новоселова.
По ее словам, новогодние праздники отлично подойдут для этих целей. Неделя выходных дают человеку возможность отдохнуть, выспаться, набраться сил и новых впечатлений.
Однако слишком долгий отдых тоже не идет на пользу, добавила психолог. Она подчеркнула, что если 12 дней только есть, пить и спать, то отдыха в этом не будет, человек только собьет себе режим, и ему будет еще сложнее возвращаться в прежнюю рабочую струю. Новоселова посоветовала в новогодние больше гулять и проводить время на свежем воздухе.