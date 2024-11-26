Психолог Новоселова рассказала, что для перезагрузки психики нужна неделя выходных

Психика человека не может восстановиться и перезагрузиться за пару дней, более подходящим сроком будет неделя. Об этом «Ридусу » рассказала психолог Елена Новоселова.

По ее словам, новогодние праздники отлично подойдут для этих целей. Неделя выходных дают человеку возможность отдохнуть, выспаться, набраться сил и новых впечатлений.

Однако слишком долгий отдых тоже не идет на пользу, добавила психолог. Она подчеркнула, что если 12 дней только есть, пить и спать, то отдыха в этом не будет, человек только собьет себе режим, и ему будет еще сложнее возвращаться в прежнюю рабочую струю. Новоселова посоветовала в новогодние больше гулять и проводить время на свежем воздухе.