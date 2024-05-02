Психолог Никулин рассказал, что необходимо снизить рабочую нагрузку в период между майскими праздниками | 360°

Общество 02 мая 2024, 10:50 Психолог Никулин рассказал, что необходимо снизить рабочую нагрузку в период между майскими праздниками

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В период между майскими праздниками следует снизить рабочую нагрузку. Об этом RT сообщил кандидат психологических наук Станислав Никулин.

Эксперт пояснил, что при добавлении праздничных дней в рабочий график мы получаем дополнительную возможность для восстановления, но при этом увеличиваем утомление. Аналитики компаний в это время фиксируют снижение работоспособности среди сотрудников.

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Тем, кто имеет возможность выбирать ненормированный график работы, лучше использовать ее, добавил психолог.