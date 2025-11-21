Психолог Никольская предложила использовать перевод фокуса внимания при беседе с хамом

Психолог Алена Никольская рассказала RuNews24.ru о проверенных методах борьбы с манипуляторами и грубиянами.

Один из способов — слив энергии. Как пояснила специалист, важно оставаться невозмутимым и не попадаться на удочку провокаторов.

«Внимательно слушайте, не перебивая, с вежливым интересом: „Очень интересно, продолжайте“. Используйте вежливую благодарность», — сообщила эксперт.

По ее словам, следующая техника предполагает перевод фокуса внимания. Необходимо поставить хама или манипулятора в центр разговора, задавая вопросы вроде: «Откуда такая позиция?» или «Какие обстоятельства вас тревожат?».