Психолог Никитина сообщила, что подавление эмоций мужчинами причиняет им вред

По данным исследований, 40% жителей США плачут каждую неделю, в то время как в России эта цифра составляет всего 28%. Психолог Лариса Никитина объясняет такую разницу культурными и историческими факторами. В разговоре с Life.ru специалист обозначила, сколько слез можно считать «нормой» для мужчин.

В российском обществе традиционно осуждалось проявление слабости, особенно среди представителей сильного пола. Фраза «Ревешь как девчонка» стала типичным примером такого табу. В условиях стресса организм человека мобилизуется, подавляя эмоции, и это стало своеобразной установкой: «Будь сильным». В отличие от россиян, американцы, не пережившие масштабных потрясений, ведут себя более расслабленно. На конференциях мужчины в США могут свободно плакать, обниматься и делать комплименты без какого-либо подтекста, говорит психолог.

По словам Ларисы Никитиной, из-за этого взрослые мужчины часто не могут описать свои эмоции, заменяя слово «чувствую» на «думаю». Однако специалист подчеркивает, что представители сильного пола должны давать волю слезам так часто, как этого требует их организм. Будь то сложный период в жизни, трогательный фильм или стресс — не стоит сдерживать эмоции. Тем не менее, ежедневные слезы также могут быть вредны.

Психолог отмечает, что подавление эмоций наносит вред. Важно уметь их проговаривать и вести дневник (причем лучше писать от руки — так эффект будет сильнее). Необходимо учить детей выражать свои чувства: «Я понимаю, тебе больно». По мнению Ларисы Никитиной, только сильный человек способен позволить себе искренние эмоции — не кулаками, а словами.