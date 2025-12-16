Психолог Никишина указала на связь высокого интеллекта с трудностями в социализации

Высокий уровень интеллекта нередко сопровождается повышенной эмоциональностью и трудностями в социализации. Об этом рассказала доктор психологических наук Вера Никишина в беседе с « Газетой.ru ».

Ранее канадские ученые заявили, что интеллектуалы испытывают больше гнева из-за своей способности глубже осознавать происходящее вокруг.

«Злость — это базовая эмоциональная настройка, которая продуцируется и проявляется без управления со стороны интеллекта. Целесообразность проявления этой негативной эмоции для людей с высоким интеллектом минимальна», — отметила эксперт.

По ее словам, представлять высокий интеллект как универсальное программное обеспечение с фиксированным комплектом эмоций совершенно ошибочно и далеко от реальности.

При этом психолог добавила, что люди с высоким интеллектом нередко сталкиваются с проблемами социализации. Они испытывают трудности с адаптацией и приспособлением к новым условиям окружающей среды гораздо сильнее, чем обладатели менее выраженных когнитивных способностей.