Психолог Никишина связала использование мата со снижением когнитивных функций

Доктор психологических наук, профессор, директор ИКПСР и заведующий кафедрой клинической психологии ИКПСР Пироговского университета Вера Никишина высказала мнение о влиянии мата на мышление. Об этом сообщило ИА «МариМедиа» .

По словам эксперта, основная функция матерной речи заключается в выражении аффекта через вокализацию. Гнев и страх — эмоциональные реакции, которые часто находят выход через обсценную лексику.

Специалист объяснила, что как только упрощаются условия для использования матерной речи, она становится привычнее и начинает снижать когнитивный уровень как отдельного человека, так и общества в целом.

Опасность заключается также в том, что если человек с детства воспринимает аффективную речь как единственный способ выражения эмоций и мыслей, то в будущем ограничить ее использование будет крайне сложно.