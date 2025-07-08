Психолог Никишина рассказала о влиянии интернет-мошенников на действия подростков

Профессор и директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Вера Никишина рассказала «Газете.Ru», что дети совершают преступления под влиянием незнакомцев из интернета, так как те убеждают их в необходимости спасения жизней близких.

Эксперт пояснила: «Подростку предлагается выбор: либо, с одной стороны, жизнь твоих близких или твоя жизнь, а с другой стороны — всего лишь небольшое преступление. И согласитесь, в вашей картинке большой пожар — это действительно страшно. А в его картинке это банальный выбор между жизнью близких и каким-то действием, которое ему надо совершить. В этом случае подросток внутри себя позиционирует себя как спасителя. Он спасает свою семью или себя. Это совсем другая позиция».

По мнению психолога, никто не застрахован от манипуляций мошенников, особенно подростки. Специалист подчеркнула, что подросткам и детям нужно регулярно напоминать об этом.

«Нужно повторять многократно, в разных ситуациях. В этом случае обучение происходит только через многократные повторения, без эмоциональных всплесков и запугивания. Если ребенка пугать санкциями, он еще больше замкнется», — заключила психолог.