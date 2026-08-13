Психолог Никишина подчеркнула, что хандра не является медицинским расстройством

Хандра не является медицинским расстройством и не включена в Международную классификацию болезней. Обычно под этим состоянием понимают снижение активности и настроения, менее выраженные эмоциональные реакции, нежелание двигаться и отсутствие мотивации, пишут «Известия».

По словам эксперта, такие периоды время от времени бывают у каждого человека. Однако если состояние повторяется регулярно и занимает значительную часть жизни, это может быть не просто хандра. В таком случае профессор Никишина рекомендует обратиться к медицинскому психологу или психиатру.

Если же настроение снижается лишь изредка и без определенной закономерности, то, как правило, оно восстанавливается самостоятельно. Эксперт подчеркнула, что хандру не нужно лечить, она не обязательно связана с определенным временем года и не требует медицинского вмешательства при кратковременном проявлении.