Психолог Никишина отметила роль скуки в защите от формирования зависимостей

Скука представляет собой естественный защитный механизм, который предохраняет человека от формирования зависимостей. Об этом сообщила директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Вера Никишина в беседе с «Вечерним Санкт-Петербургом» .

По ее словам, любая деятельность со временем неизбежно теряет свою привлекательность, вынуждая искать новые способы самовыражения и активности. Однако длительное выполнение рутинных задач приводит к состоянию монотонии. Оно характеризуется снижением интереса, ослаблением концентрации внимания и общим упадком умственных способностей.

Никишина подчеркнула, что сложнее всего приходится тем, кто вынужден заниматься задачами, требующими огромного напряжения воли и силы духа. Удерживать высокую степень сосредоточенности долгое время практически невозможно, из-за чего эффективность труда постепенно падает, добавил «Крым 24».