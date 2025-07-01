Психолог Никишина отметила, что финансовое благополучие не гарантирует счастья

Большие деньги могут стать источником тревожности и одиночества, несмотря на распространенное мнение о том, что материальный достаток улучшает качество социальных связей. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказала Вера Никишина, доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Минздрава РФ.

«Субъективные переживания одиночества связаны с большим количеством иллюзий у людей. Одним из когнитивных искажений, одной из иллюзий является взаимосвязь уровня материальной состоятельности с количеством и качеством социального окружения, которое как будто бы избавит человека от одиночества», — цитирует психолога сайт Ura.ru.

Никишина пояснила, что обеспеченные люди часто сомневаются в истинных мотивах окружающих их людей. Это вызывает недоверие и стремление ограничивать социальные контакты, которые могут быть обусловлены интересом к материальному положению. При этом, как подчеркнула профессор, финансовая независимость действительно расширяет возможности для разнообразия образа жизни, но делиться этими ресурсами готовы не все.