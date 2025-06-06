Психолог Нежевец назвала «прокачку» всех сфер жизни профилактикой выгорания

Эффективная профилактика профессионального выгорания предполагает продуманную подготовку к возможным переменам, постоянное самосовершенствование и сбалансированный подход ко всем сторонам жизни, заявила психолог Анастасия Нежевец в пресс-центре ИА НСН .

По словам эксперта, человек должен ясно представлять, как действовать в случае утраты работы, разработать запасной сценарий.

«Кроме того, необходимо работать со всеми сферами своей жизни (личность, мышление, таланты, духовность и так далее), повышать навыки и знания», — добавила специалист.

Она также посоветовала поддерживать семейные и социальные связи, строить качественные партнерские отношения. Физическое здоровье, включающее полноценный сон и достаточный отдых, тоже занимает центральное место, подчеркнула психолог. Нежевец рекомендовала отводить на восстановление сил около 40% процентов активного времени.