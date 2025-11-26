Психолог Невеев заявил, что вовлечение в религиозные секты может начинаться с увлечений вроде йоги и астрологии

Кандидат психологических наук, эксперт по культам и сектам Александр Невеев в эфире радиостанции «Говорит Москва» раскрыл схему вовлечения людей в религиозные организации.

По словам специалиста, первый этап начинается с простых увлечений вроде астрологии или йоги. Затем потенциальному участнику предлагают присоединиться к коллективу, где применяется метод «бомбардировки любовью». Это создает эмоциональную привязанность и усиливает чувство зависимости от группы.

Механизм включает последовательные стадии, каждая из которых направлена на постепенное втягивание человека в деятельность секты. Так формируются прочные связи внутри сообщества, что затрудняет выход участника из организации, подчеркнул Невеев.