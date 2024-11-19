Психолог Невеев призвал вместо эзотерических сериалов показывать по ТВ научно-популярные передачи

Кандидат психологических наук, эксперт по культам и сектам Александр Невеев в эфире радиостанции «Говорит Москва» предложил заменить эзотерические сериалы на телевидении на научно-популярные передачи.

Свое мнение эксперт пояснил тем, что СМИ должны «вести за собой зрителя», а не наоборот.

«Можно снять, например, „В мире медицины“, „В мире физики“. Для людей это было бы гораздо полезнее», — сказал Невеев.

Благодаря научно-популярным передачам люди будут становиться умнее и грамотнее, добавил психолог. Ответственность за контент, который показывают по телевидению, напрямую лежит на руководстве СМИ, сказал Невеев.