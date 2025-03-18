Психолог Невеев: при онлайн-шопоголизме нужно искать другие способы досуга

Шопоголизм в интернете становится серьезной проблемой для многих россиян. Маркетплейсы превратились в настоящий магнит, завлекающий людей удобством, выгодными предложениями и скидками, сообщил сайт KP.RU .

По данным Минпромторга, в 2024 году 84% россиян пользовались маркетплейсами, причем 80% из них делали это минимум два-три раза в месяц. В прошлом году только на одежду и обувь интернет-покупатели потратили более 1,9 триллиона рублей. Число показывает масштабы проблемы шопоголизма в Сети.

Психолог Александр Невеев объяснил, что шопоголизм может привести к серьезным последствиям, включая финансовые трудности и потерю времени. Он подчеркнул важность осознания проблемы и поиска альтернативных способов времяпрепровождения.

По словам эксперта, к признакам зависимости относятся долгие просмотры товаров на маркетплейсах, покупки без плана и дальнейшего пользования. Чтобы справиться с этой проблемой, важно ограничить время, проведенное на платформах, вести учет своих расходов и искать альтернативные способы проведения досуга, подчеркнул специалист.