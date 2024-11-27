Психолог Невеев объяснил походы в тарологам желанием обрести контроль над жизнью

Люди, которые ходят в различным тарологам и гадалкам, просто хотят обрести контроль над собственной жизнью. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал кандидат психологических наук, эксперт по культам и сектам Александр Невеев.

Он объяснил, что сильная тревожность толкает людей на то, чтобы попытаться сделать свою жизнь более предсказуемой. Причем больше человек хочет этого, тем больше шарлатанов могут сделать его своей жертвой.

Психолог подчеркнул, что верить в расклады карт и прочие суеверия в век развития информационных технологий и полетов в космос — это все равно, что утверждать, что Земля плоская.