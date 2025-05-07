Психолог Неровный: региональный акцент помогает актерам раскрывать персонажей

Региональный акцент полезен для актеров, так как он помогает раскрывать образы персонажей. Таким мнением поделился старший преподаватель кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Леонид Неровный в беседе с News.ru .

А вот представителям некоторых публичных профессий все же лучше избавляться от говора, заявил эксперт. Речь идет, например, о дикторе радио и учителе.

«Для актеров умение переключаться на разные говоры — очень полезный навык. Трудно представить, например, фильм „Ликвидация“ без очарования одесской речи, мастерски переданной Владимиром Машковым», — высказался психолог.

Эксперт добавил, что в некоторых случаях особенный говор может добавить харизмы его обладателю. Так, волевые руководители и политические лидеры могут позволить себе использовать просторечье для создания образа «своего парня».