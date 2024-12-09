Психолог Назаралиева посоветовала парам с ребенком ходить на свидания, чтобы сохранить близость

Пары, у которых появился ребенок, часто страдают от потеря близости в отношениях. Как сохранить ее, радиостанции «Говорит Москва» рассказала психотерапевт Амина Назаралиева.
Она посоветовала парам находит время на себя и планировать настоящие свидания. Включенными в этот процесс должны быть оба.
Мужчине стоит подумать, как все организовать и как впечатлить свою жену. А ей, в свою очередь, доставит радость собираться, краситься, красиво одеваться, чтобы произвести впечатление на мужа. Подобные свидания смогут освежит отношения и дать им второе дыхание, уверена Назаралиева.
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