Психолог Назаралиева посоветовала парам с ребенком ходить на свидания, чтобы сохранить близость

Пары, у которых появился ребенок, часто страдают от потеря близости в отношениях. Как сохранить ее, радиостанции «Говорит Москва» рассказала психотерапевт Амина Назаралиева.

Она посоветовала парам находит время на себя и планировать настоящие свидания. Включенными в этот процесс должны быть оба.

Мужчине стоит подумать, как все организовать и как впечатлить свою жену. А ей, в свою очередь, доставит радость собираться, краситься, красиво одеваться, чтобы произвести впечатление на мужа. Подобные свидания смогут освежит отношения и дать им второе дыхание, уверена Назаралиева.