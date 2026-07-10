Психолог Наумова увидела возможную эмоциональную ловушку в проведении отпуска с бывшим партнером

В интервью радио Sputnik психолог Любовь Наумова поделилась мнением о том, стоит ли проводить отпуск с бывшими партнерами после развода. Она отметила, что идея такого отдыха сама по себе не плоха и не хороша, все зависит от мотивов и обстоятельств.

По словам психолога, если оба партнера приняли расставание, сохранили уважение друг к другу и едут отдыхать ради детей или комфортного общения, такой отпуск может быть полезным. Однако часто за этим решением скрываются другие намерения, например, надежда на восстановление отношений или проверка чувств. В этом случае поездка может превратиться в эмоциональную ловушку.

Наумова подчеркнула, что в поездке люди находятся рядом практически круглые сутки, и старые обиды, претензии и нерешенные конфликты могут быстро всплыть наружу. Вместо приятного отдыха начнется повторение тех сценариев, которые когда-то привели к расставанию.

Отдельно психолог остановилась на отдыхе «ради детей». Она предупредила, что родители часто хотят создать для ребенка ощущение семьи, но дети очень тонко чувствуют происходящее. Если мама и папа постоянно напряжены или подают надежду на воссоединение, ребенок может начать ждать, что семья снова будет вместе, а потом пережить очередное разочарование.