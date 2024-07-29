Психолог Наумова: социальные работники подвержены проблемам с психикой

Сотрудники некоторых профессий чаще сталкиваются с проблемами с психикой. Особенно перегрузке и эмоциональному выгоранию подвержены социальные работники, рассказала психолог Наталья Наумова, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, врачи, педагоги, воспитатели детских домов часто начинают испытывать к подопечным негативные чувства из-за выгорания. В дальнейшем у них могут развиться психические заболевания. Также в группе риска находятся военные, полицейские, пилоты, вахтеры и пожарные.

Кроме того, негативно сказываться на психическом здоровье может работа в офисе, отметила Наумова.

Психологические костыли. Зачем британки принялись закапывать сосиски перед свадьбой

Бомбардировка любовью. Как люди попадают в секты

Фейк об убийстве детей в Донбассе в 2014-м ради «даты памяти» опровергли

Олимпиада по Шпенглеру. Почему субботнее шоу кажется нам провинциальным

Латиноамериканские страсти. Как прошли президентские выборы в Венесуэле и что теперь будет

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте