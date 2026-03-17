Психолог Наумова сообщила, что для полноценного восстановления необходим отпуск не менее месяца

Психолог и нейропсихолог Наталья Наумова сообщила, что для полноценного восстановления и переосмысления жизни необходим отпуск продолжительностью не менее месяца. Об этом написала «Москва 24» .

Как выяснили аналитики рекрутингового интернет-сервиса, каждый второй россиянин хотел бы отдыхать не меньше месяца, а каждый четвертый — больше. Лишь 15% опрошенных готовы ограничиться двумя неделями, сообщили РИА «Новости».

По мнению Наумовой, первые три-пять дней отдыха человек продолжает жить рабочими моментами, так как коллеги могут периодически писать или звонить по тем или иным вопросам. Затем становится возможным абстрагироваться и начать полноценно отдыхать.

Эксперт рекомендует потратить около недели-полутора на то, чтобы выспаться, расслабиться, пообщаться с родными и позаботиться о своем теле, например, посетив спа-процедуры. Только после этого обычно включается любознательность и реальная потребность в активности.

«Мозг начинает требовать чего-то нового, и самое время его этим обеспечить», — отметила Наумова.

Длительный отпуск предоставляет возможность сделать то, что давно хотелось: посетить интересные места, отправиться в горы, освоить новое хобби. Это обеспечит максимальное количество позитивных эмоций, которые необходимы для стрессоустойчивости в повседневной жизни.