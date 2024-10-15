Психолог Наумова: родителей должны встревожить посты ребенка про одиночество и грусть

Национальный антитеррористический комитет заявил, что меньше 100 друзей в социальных сетях у ребенка — «маркер-угроза». В беседе с ИА НСН свое мнение высказала психолог Наталья Наумова.

По ее словам, родителей должно волновать не количество подписчиков в аккаунте, а публикации подростка про грусть и одиночество.

«Например, ребенок может писать, что ему плохо, что он одинок, никому не нужен. Тут надо идти на помощь», — отметила эксперт.

В данной ситуации, добавила специалист, важно оказать психологическую поддержку. Кроме того, необходимо поспособствовать социализации и адаптации подростка в коллективе.