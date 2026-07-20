Психолог Наумова рассказала, как справиться с гиперактивностью детей в дождливую погоду

В дождливые дни детям приходится проводить больше времени дома, и это часто приводит к капризам и конфликтам. Как справиться с этой ситуацией, рассказала в интервью радио Sputnik психолог Любовь Наумова.

По мнению эксперта, движение для детей — не просто развлечение, а жизненная необходимость. Если ребенок долго находится в замкнутом пространстве без возможности выплеснуть энергию, это приводит к напряжению и плохому поведению.

«Самая распространенная ошибка родителей — пытаться заставить ребенка спокойно сидеть и вести себя "как взрослый". Но чем сильнее мы запрещаем двигаться, тем больше напряжение накапливается. Поэтому первое правило — дать возможность безопасно подвигаться дома», — уверена Наумова.

Она рекомендует организовывать активные игры, такие как танцы под музыку, зарядка всей семьей или игры с воздушными шарами. Даже 15–20 минут активного движения заметно снижают эмоциональное напряжение.

Еще один важный момент — режим. Когда прогулки отменяются, день теряет структуру, и детям становится тревожно. Поэтому полезно составить простой план: активная игра, творчество, перекус, чтение, совместное приготовление еды, настольные игры.

Эксперт подчеркивает, что такие дни не стоит воспринимать как проверку на прочность. Это временный период, когда можно ослабить правила и провести время с ребенком, посмотрев вместе фильм или устроив домашний пикник.