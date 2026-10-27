Психолог Наумова рассказала, как школьникам провести осенние каникулы с пользой

Детский и семейный психолог Наталья Наумова рассказала «Вечерней Москве» , как школьникам провести осенние каникулы с пользой и успеть отдохнуть.

По словам эксперта, многие дети сильно перегружены учебой, домашними заданиями и секциями, поэтому первое, что им необходимо, — компенсировать недосып.

«Ребенку важно спать около девяти часов. Несмотря на соблазн лечь под утро, не стоит сбивать биологические часы. Желательно просыпаться примерно в то же время, что и в школу», — сказала Наумова.

Она также предупредила, что родителям не стоит заполнять каждую минуту каникул мероприятиями, музеями и экскурсиями. По мнению Наумовой, чем младше ребенок, тем больше ему нужно двигаться: прогулки на свежем воздухе, футбол или игры на детской площадке важнее пассивного посещения выставок.

Психолог заключила, что главная задача ребенка на каникулах — отдохнуть, поэтому важно сбалансировать сон, прогулки и полезную лень.