Психолог Наумова рассказала, что письмо Деду Морозу может указать на психологические проблемы ребенка

Каждый год 4 декабря в России отмечается День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. В Москве уже восьмой год работает новогодняя почта, где дети и взрослые могут отправить послание зимнему волшебнику и получить ответ. Детский психолог Наталья Наумова в беседе с сайтом «Москва24» советует родителям обратить внимание на содержание писем, которые их дети пишут Деду Морозу, поскольку они могут указать на возможные психологические проблемы.

По словам специалиста, обычно взрослым не о чем волноваться, если дети в сообщениях вежливы и рассказывают о своих успехах. Однако стоит насторожиться, когда дети заостряют внимание именно на личных достижениях, не затрагивая другие темы. Это может свидетельствовать о попытке понравиться родителям и получить их любовь.

«Еще одним тревожным сигналом могут стать примерно такие фразы: "Не верь тому-то, он ябеда и плохо обо мне напишет, а я на самом деле вел себя хорошо". Это иногда говорит о том, что ребенок тревожный и, возможно, подвергается жесткому наказанию в семье, поэтому боится, что ему не поверят», — отметила Наумова.

Психолог рекомендовала быть ближе к своим детям, чаще беседовать с ними и замечать их эмоциональные состояния, чтобы быть в курсе возможных проблем.