Психолог Наумова рассказала, что накопленный стресс провоцирует ночные онлайн-покупки

Накопленный стресс может стать причиной ночного онлайн-шопинга. Об этом сайту «Москва 24» сообщила психолог Наталья Наумова.

Ранее сообщалось, что 75% россиян признались в совершении покупок онлайн с 23:00 до 06:00. Для 35% опрошенных ночной шопинг — следствие позднего отхода ко сну.

Наумова подчеркнула, что причиной ночных покупок может быть не только дневная занятость, но и психологическая нестабильность.

«Например, день был сложный, человек переутомился, получил плохие эмоции. Поэтому нужно поднять себе настроение с помощью шопинга», — пояснила психолог.

Эксперт добавила, что в таких случаях стоит обратиться к специалисту, чтобы разобраться в причинах переживаний.