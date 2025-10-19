По словам врача, постоянное ощущение вины — это один из защитных механизмов психики, называемый ретрофлексией. В таком состоянии человек может ощущать вину за все подряд, добавила газета «Петербургский дневник».

Специалист отметила, что корни такого поведения часто лежат в детстве, когда ребенок сталкивается с деспотичным воспитанием или непониманием со стороны родителей. Психолог рекомендовала начать с признания наличия проблемы и задать себе три вопроса: что спровоцировало чувство вины, действительно ли я в этом виноват и как я отреагировал на проблему?