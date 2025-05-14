Психолог Наумова призвала демонстрировать ценность образования на личном примере

Детский и семейный психолог Наталья Наумова в интервью RT рассказала о важности демонстрации ценности образования на личном примере.

По мнению специалиста, если родители получили высшее образование и добились успеха, то ребенок сам начинает ценить учебу. Если же один из родителей без высшего образования успешнее, это может снизить ценность образования в глазах ребенка.

Психолог подчеркнула важность предоставления детям возможности рассуждать и задавать вопросы вместо того, чтобы читать им нотации. При наличии интеллектуальных способностей и доступе к разнообразной информации дети могут захотеть последовать примеру своих родителей.

Ранее Эллина Елекоева из Федерального центра «Профилактика» ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» отметила влияние семьи и школы на достижения подростков.